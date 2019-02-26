يسرا تُعلِّق على تتويج رامي مالك بجائزة الأوسكار

صرّحت الفنانة يسرا بأن فوز رامي مالك بجائزة الأوسكار كأحسن ممثل يأتي تتويجا لجهود المصريين بالمشاركة في السينما العالمية، موضّحة أنه آن الأوان لأن يكون المصريون في الأوسكار مرة أخرى بعد ترشيح النجم العالمي عمر الشريف منذ أعوام طويلة.

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وأضافت يسرا أنها بكت متأثّرة بفخر رامي مالك بأنه مصري وبأنه من الشرق الأوسط، مؤكّدة أن المصريين استطاعوا خلال فترة زمنية قليلة أن يكتبوا أسماءهم مِن ذهب في كل المجالات في العلم والرياضة والفن.

وقالت يسرا إنها أيضا فخورة بالنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، الذي دائما يسعد المصريين، موضّحة أنها فخورة بمصريتها دائما، داعية الله أن يزيد من التقدّم لمصر والمصريين.

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