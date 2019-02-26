شكرا لقرائتكم خبر عن هروب ياسمين صبرى ليلة زفافها فى "حكايتى".. عرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ياسمين صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث كثف مخرج العمل أحمد سمير فرج، ساعات التصوير والتى وصلت الى 15 ساعة يومياً ، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل مع حلول شهر رمضان.

ويشهد المسلسل العديد من الأحداث المثيرة التى تعتمد عليها قصة العمل، حيث تكشف الحلقات الأولى من هروب ياسمين ليلة زفافها لعدم رغبتها فى الزواج وتدخل فى صراعات مع أهلها الميراث وتستقل بنفسها من أجل تحقيق ذاتها.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى"، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.