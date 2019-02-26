بعد فوزه بأوسكار أفضل ممثل.. 14 صورة من حياة رامي مالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

فاز الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته كأفضل ممثل في دور رئيسي عن دوره بفيلم الدراما "Bohemian Rhapsody" بحفل توزيع جوائز الأوسكار والذي أقيمت فعالياته بالساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وسط احتفاء عالمي بفوز رامي.

وبدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رصد مشوار رامي مالك قبل هجرته من مصر وحتى وصوله لأمريكا وبدء المشاركة بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي كانت سببًا في تألقه، كما أظهرت الصور عائلة رامي مالك المكونة من والده ووالدته، إلى جانب عدد من الصور مع شقيقه التوأم سامي، ونالت الصور إعجاب الملايين من محبي رامي.

وإليكم 14 صورة في حياة رامي مالك..​