جون فيفرو يكشف عن إعلان وبوستر دعائي جديد لفيلم "The Lion King" (أوفرنايت)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشف المخرج الأمريكي، جون فيفرو، عن إعلان وبوستر دعائي جديد للنسخة الواقعية لفيلم الرسوم المتحركة الشهير "The Lion King"، والذي أظهر خلاله الإعلان الدعائي للفيلم الكارتوني الشهير ولكنه بنسخته الواقعية، ولقي الإعلان إعجاب الملايين من محبي الفيلم الشهير.

ونشر فيفيرو الإعلان عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "إعلان جديد لفيلم الأسد الملك"، والفيلم من إنتاج شركة "Disney" وتخطت ميزانيته الإنتاجية 100 مليون دولار، ويشارك في الأداء الصوتي للشخصيات نخبة من ألمع نجوم هوليوود، منهم سيث روجن، دونالد جلوفر، آمي سيداريس، جيمس ايرل جونز والمقرر طرحه تجارياً بشهر يوليو المقبل.

وكانت آخر أعمال جون فيفرو السينمائية كانت بفيلم "The Jungle Book" عام 2016، والذي حقق خلاله نجاحًا تجاريًا ضخمًا متخطيًا حاجز الـ900 مليون دولار، كما فاز الفيلم بجائزة الأوسكار كأفضل مؤثرات بصرية.

