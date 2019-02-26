في عيد ميلادها الـ61.. تعرّف علي أهم محطات في حياة مادلين طبر

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة مادلين طبر الـ61، حيث ولدت يوم الأربعاء 26 فبراير من عام 1958، بمدينة بيروت، تخرجت النجمة المتألقة مادلين طبر في كلية الإعلام في عام 1982، ثم عملت بمجال الصحافة، حيث إنها برزت من خلاله، ثم بدأت شهرتها من خلال برنامج ستوديو الفن، حيث لمع صيتها كمذيعة فى برنامج ستوديو الفن.

بدأت الفنانة اللامعة مادلين طبر مسيرتها الفنية في دبلجة مسلسلات الرسوم المتحركة، ثم دخلت عالم السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها: "كاليميرو"، "باباي الابن"، "الرحالة الصغير"، "الانفجار"، "عودة البطل"، "أسمع يا حسام"، "مع الأطباء العرب"، "الشناكل"، "الطريق إلى إيلات"، "الفرسان"، "وجه القمر"، "زيزينيا"، "أصحاب المقام الرفيع"، "محمود المصري"، "أرض الرجال"، "سوق الخضار"، "حنان و حنين"، "محترم

إلا ربع"، "ريش نعام"، "برتيتا"، "شارع الهرم"، "طيري يا طيارة"، "ركلام"، "النار و الطين"، "مسلسليكو"، "فيفا أطاطا"، "الإكسلانس"، "ألف ليلة وليلة"، "حق ميت"، "شطرنج"، "أوراق التوت"، "السلطان و الشاه"، "الضاهر"، و الذي لم يتم عرضه حتى الآن، ولكن من المقرر أن يتم طرحه ضمن ماراثون رمضان المقبل.

تزوجت النجمة البارعة مادلين طبر في بداية حياتها من المصور أندريه الخوري، الذي يكبرها بـ15 عامًا، إلا أنها كانت تحبه وتعتمد عليه في الكثير من الأمور، إلا أنها فوجئت بخيانته لها، حيث إن زميلة لها من الوسط الفني نبهتها إلى أن هناك علاقة تجمع زوجها بفنانة

أخرى، وتأكدت من خيانته لها بذكاء شديد، فإنها انتظرت لبعض الوقت بعد خروجه من المنزل ثم اتصلت بآخر رقم ظهر على هاتفه، وكان رقم الفنانة غريمتها، وفور أن ردت عليها، بدأت النجمة مادلين بالصراخ مدعية أن منزلها يحترق وطلبت التحدث إلى زوجها أندريه، فنادته الأخيرة بعفوية، وهو ما كشف خيانته لها، وكان هذا سبب طلاقها من زوجها، ثم تزوجت من علي فياض، شقيق الإعلامي جمال فياض، ثم انفصلت عنه أيضًا.

حصدت النجمة الشاملة مادلين طبر على عدد من الجوائز والتكريمات على مدار مشوارها الفني من أبرزها: تكريمها في مؤتمر مشروعات القومية بصعيد مصر، بصفتها مؤسسة شركة التسويق نت لايت، وذلك براعية محافظ البحر الأحمر، كما حصلت على جائزة أوسكار لبنان، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان بيروت للجوائز الذهبية، وأيضًا تم تكريمها بسبب مواقفها الإنسانية، حيث كُرمت خلال حملة "انتى الأهم"، بالتعاون مع مستشفى بهية، لدورها في محاربة سرطان الثدى.