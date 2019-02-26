كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوسن بدر: "أنا محظوظة بدوري في "أبو العروسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بنجاح مسلسل "أبو العروسة"، مؤكدة أنها سعيدة بدور عايدة الذي قدمته خلال أحداث العمل.

وقالت سوسن لكاميرا برنامج "عرب وود"، المذاع على فضائية "روتانا سينما"، إن دور عايدة متميز لأن صاحبته موجودة دائمًا في المنزل والشارع والعمل وعند الجيران والأسرة".

وأضافت: "النجاح تحقق لكل من اشترك في المسلسل، لأنه عمل بطولي جماعي، وقدرنا نقوم بعمل قريب من المنزل المصري ويشبهه".

واختتمت حديثها بالقول: "هذا هو المكسب الحقيقي، وأطالب بوجود أعمال تتشابه معنا، وتقديم أعمال قريبة من المجتمع خاصة أننا في فترة هامة للغاية".