شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة ركن الرسامين والفنون بمعرض أبوظبي للكتاب والان مع التفاصيل

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسابقة ركن الرسامين والفنون ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 24 حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد التطور الذي شهده هذا الركن منذ دورة عام 2011، وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لبيان دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تأتي المسابقة في إطار مساعي دائرة الثقافة إلى التعريف بموروث الإمارات الثقافي والحضاري في قالب فني جذاب من خلال جعل الشعر والأدب، بما فيه الأمثال والأقوال المأثورة، منبعاً يستقي منه الرسامون إلهامهم".

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال المسابقة إلى تشجيع المشاركين على استلهام أعمالهم من الشعر العربي وإبداعات الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، "فتاة العرب"، الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، كما تركز المسابقة على قيمة التسامح إذ تُستلهم الرسومات من الشعر والأدب الذي يحث على توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب وتعزيز قيم التسامح.

وتتضمن المسابقة فئتين: الأولى: الفنان المحترف والثانية: الفنان الهاوي، وتتألف لجنة التحكيم التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً من ممثلين عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فضلاً عن نخبة من الخبراء في هذا المجال.

وتنظر لجنة التحكيم في الأعمال المشاركة وفق معايير حرفية الرسم وأبعاده الجمالية والفنية، ومدى الانسجام بين محتوى الرسم وبيت الشعر أو المثل أو القول المأثور المستلهم منه، إلى جانب المعايير الفنيّي المعتمدة في الرسم، وقياس الاحتراف في تقديم صورة قائمة بذاتها مع دلالات مادية أو معنوية واضحة، والأبعاد التي يتّخذها الرسم ودلالته، ومدى القدرة على تجسيد الكلمات في الرسومات والتقنيات المعتمدة في ذلك، يُفتح باب الترشيح ابتداءً من اليوم ولغاية الرابع من مارس المقبل، على أن يتمّ الإعلان عن الفائزَين أثناء معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019.

والمسابقة هي منصة للفنانين والهواة على حد سواء للتعبير عن إبداعهم وإيصال أعمالهم للجمهور، والقيمة المالية لها 3 آلاف درهم إماراتي لفئة الفنان المحترف، وألفا درهم إماراتي لفئة الفنان الهاوى، فضلاً عن درعين تذكاريين.