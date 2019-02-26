بعد تسريبها إلكترونيًا.. أنغام تكشف عن رسالتها إلى زوجها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن تم تسريبها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية، كشفت النجمة المصرية أنغام عن رسالتها إلى زوجها، الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت أنغام صورة للرسالة التي كان قد سرّبها أحد المقربين منها عبر الإنترنت، وجاء فيها: “كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض، ومش آخر بإذن الله.. بحبك”.

وتوجهت أنعام في تعليقها على الصورة إلى الجمهور، وأشارت إلى أن تسريب الرسالة لم يزعجها حيث أن ذلك منحها مرّة جديدة فرصة التعبير عن حبّها لزوجها وأمام الجميع فكتبت: “لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي واليوم ده كان من أحلي أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم إستلمنا ماستر ألبومي الجديد حاله خاصه جدا ، كل سنه وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش أخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مره تانيه للحرامي”.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر مقرّبة من أنغام كانت قد كشفت خبر زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم بعد قصّة حبّ استمرّت لأشهر عدّة.