سارة الودعاني تنشرُ أول صورة لطفلها سعد.. هل يُشبهها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تنتظر خبيرةُ التجميل السعودية ونجمةُ مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، طويلاً، ووافقت على نشر أول صورة واضحة لرضيعها "سعد"، بعد أيام قليلة من إنجابه.

وقرّرت سارة أن تخالف التوقعات وتنشر صورة رضيعها بعد مطالبات من جمهورها ومتابعيها، أن يشاهدوا طفلها، رغم أن الكثير من النجمات والمشاهير يرفضن نشر صور أطفالهن بعد الولادة، ويكتفين بنشر صور يدَيْن أو قدمين لمولودهنّ حتى يعلنّ للجمهور عن إنجابهن، وذلك خوفًا من العين والحسد.

وعلّقت الودعاني على صورة طفلها التي نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام:" سعد وعمره ساعه بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما".

وما هي إلا لحظات حتى انهالت التعليقات وردود الفعل الواسعة من قبل متابعيها على الصفحة، فأكّد عدد منهم أن ملامح وجهه تشبه والدته، وكتب أحد المعلّقين:" يشبهك نفس تفاصيل وجهك ماشاء الله يجنن الله يحفظكم لبعض ويبلغك فيه عريس بس غريبه ابوه وافق تنزلي الصورة؟".

كما أكّد جمهور خبيرة التجميل السعودية على وسامة طفلها سعد، موجّهين له الدعوات أن يرعاه الله ويحفظه، وأن تراه يكبر أمام أعينها، وأن تكون كل أيامه سعادة وهناء على اسمه.

وكانت سارة الودعاني قد كشفتْ عن تجربتها مع إنجاب مولودها الأول، مؤكدةً أنها شعرت بخوف كبير بسبب ألم الوضع، فأخذت "إبرة" الظهر الخاصة بالولادة باستشارة الأطباء.

وأوضحت أن الولادة تختلفُ من امرأة لأخرى، قائلةً:" إن البعض يستطيع أن يجعلها هينة والبعض يجعلها صعبة على المرأة أثناء الوضع".

وبيّنت سارة بأن "الإبرة" شيء مهم وهي "رحمة من الله"، رغم أن بعض صديقاتها لم يخضعن لها قبل الولادة.