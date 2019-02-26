عمرو يوسف يعد بالمفاجآت في "ولاد رزق 2"

كشف الفنان عمرو يوسف، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي لأحداث الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، حيث لا يتبقى له سوى أيام وينتهي من تصوير العمل تمامًا .

وأكّد يوسف لـ"لايف ستايل" أن الجزء الثاني من الفيلم يشهد العديد من المفاجآت للجمهور حينما سيتم طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة أنه يحتوى على "توليفة فنية رائعة" تتوافر فيها عنصر التشويق والإثارة بدرجة كبيرة للغاية.

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وكانت أحداث الجزء الأول تدور في إطار اجتماعي مع بعض الإثارة حول عصابة مُكوّنة من 5 أشقاء، كل منهم يتميز ببعض السمات، لكن العقل المدبر فيهم الذي يعتمدون عليه بشكل رئيسي هو أحمد عز، الذي ينفصل عنهم مما يتسبب في دخولهم ببعض الأزمات.

وانضم مؤخرًا النجم خالد الصاوي والفنان باسم سمرة لقائمة أبطال الفيلم للمخرج طارق العريان، ويقوم ببطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود، حيث تم التعاقد معهم بشكل رسمي الأيام الماضية.

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