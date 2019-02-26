فالكون فيلمز تؤكد تعاقدها مع الفنان محمد رمضان علي فيلم " خط الصعيد " 

القاهرة_إسلام خيري
افصحت شركة شركة فالكون فيلمز عن تعاقدها مع الفنان محمد رمضان علي فيلم " خط الصعيد " للبدء في تصويره الفترة المقبلة ، وهو من تاليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب ، ليدخل به رمضان عام 2020 .
وحضر توقيع الفيلم مع ال دياب كل من الفنان محمد رمضان والمنتج صبحي سنان والمنتج رائد سنان ، حيث حضرا الاثنين الي القاهرة منذ ايام للبدء في سلسلة تعاقدات جديدة لأبطال ونجوم مصريين من اجل التعاون معهم في الفترة المقبلة وكان أولهم الفنان محمد رمضان كما تم التعاقد مع النجم ماجد الكداواني للمشاركة في بطولة الفيلم.
وكان المنتج رائد سنان قد اعلن من قبل عن خطة انتاج ضخمة ومتميزة لعام 2019 ، وذلك من خلال تعاقده مع مجموعة من النجوم المصريين.
يذكر ان رمضان قد وقع عقد الفيلم بحضور كل من المنتج صبحي سنان ورائد سنان وهبة غندور ممثل الشركة في مصر واحمد ذكي المشرف العام علي الانتاج في الشركة .
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