محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: علق الإعلامي عمرو أديب على فوز رامي مالك بجائزة الأوسكار فئة أحسن ممثل دور رئيسي. وقال أديب، خلال حلقة أمس من برنامج "الحكاية": "ينصر دينك يا أستاذ خليفة.. والله فرحتني وأسعدتني.. الشاب ده تابعوه.. بعد الأوسكار كده سعر تاني وشكل تاني". وأضاف: "وعمل حركة وذكر اسم صديقته، بيقولها كنتي معايا لما عملت الفيلم".

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| عمرو أديب عن فوز رامي مالك: "ينصر دينك يا أستاذ خليفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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