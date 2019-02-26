هنا الزاهد بفستان الزفاف وسارة نخلة تدخن الشيشة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 من لقطات هؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ماريتا الحلاني

نشرت ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرتها نائمة على الأرض. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، نالت إعجاب متابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة، على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، نالت إعجاب متابعيها.

دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا باللون الأخضر، نالت إعجاب متابعيها.

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها بطريقة سيلفي، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية ملابس شتوية، ونالت إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

نشرت المطربة نجوى كرم صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، مرتدية فستانًا قصيرًا مفتوح من الظهر. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، مرتديةً فستان زفاف من كواليس فيلمها "قصة حب". وقد نالت الصورة إعجاب جمهورها.

جوهرة

نشرت الراقصة جوهرة صورة جديدة لها بطريقة سيلفي، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية ملابس شتوية. وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي تدخن الشيشة. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.​