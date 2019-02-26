حماقي يدخل المستشفى بعد تعرضه لكسر فى القدم - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصيب الفنان محمد حماقي بكسر في قدمه خلال مشاركته بإحدى مباريات كرة القدم مع عدد من أصدقائه بأحد النوادي الخاصة بمدينة مصر الجديدة.

ونُقل حماقي إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وخضع لعدد من الفحوصات الطبية، التي أظهرت كسر في قدمه اليسرى، ومن المقرر أن يجري عملية جراحية بعد غد الأربعاء، وفضل الأطباء عمل جبيرة مؤقتة له قبل إجراء العملية.

وأكد مدير أعمال حماقي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يزال حتى الاآن يتلقى العلاج بالمستشفى، ولم يعد واضحا بالنسبة له الفترة التي سيتوقف فيها حماقي عن الغناء، ولكن سيتضح ذلك بشكل كامل بعد إجرائه العملية.

يذكر أن حماقي أطلق مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية "كل يوم من ده"، الذي ضم 20 أغنية.



