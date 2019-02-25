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تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي بالأسكندرية لمشاركة جمهورها نجاح أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدًا"، بفندق راديسون بلو، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 17 مارس المقبل.
ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، بالإضافة لباقة مميزة من أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث والتي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "نفسي أحبك، أكتبلك تعهد، سانده
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل بعض أغاني
جدير بالذكر أن ألبوم "حالة خاصة جدًا"، للمطربة أنغام تم طرحه قبل أيام ويضم 14 أغنية، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين مثل أمير طعيمه، أحمد المالكي، صابر كمال، كاترين معوض، مصطفي العسال، محمد عبيه، مدين، تامر عاشور، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر منتصف مارس.. أنغام تحتفل بنجاح ألبوم "حالة خاصة جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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