الخميس.. أمسية موسيقية مميزة مع عازفة الهارف مني واصف بدار الأوبرا

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تستضيف دار الاوبرا المصرية عازفة الهارب منى واصف، لإحياء أمسية موسيقيه مميزة علي خشبة المسرح الصغير، وذلك يوم الخميس الموافق 28 فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم مني واصف خلال الحفل برنامجموسيقي متنوع يضم أعمالا كلاسيكية، و موسيقي تانجو، وموسيقي شرقية ل فيروز، بالإضافة لموشحات اندلسية، و موسيقي صوفية .
الجدير بالذكر أن عازفة الهارب "منى واصف" بدأت دراستها
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