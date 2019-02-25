بالفيديو.. عاصي الحلاني وزوجته يحتفلان بطرح أولى أغنيات نجلهما "الوليد"

صورة من جانب الاحتفال

كتب - أحمد أيوب:

نشر النجم عاصي الحلاني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، فيديو له وزوجته "كوليت" أثناء أحتفالهم بطرح أولى أغنيات نجلهما الوليد، الذي تم

إطلاقها أمس الأحد، وظهر الحلاني وزوجته وهما يحملان صورة لنجلهما في المنزل، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

وكان الحلاني قد فاجأ نجله بطرح أولى أغنياته "عم يسالوا" بعد فوره أمس بلقب "ديو المشاهير".