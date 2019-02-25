التراس تامر حسني يتمني الشفاء لحماقي

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نشرت صفحه التراس تامر حسني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة الفنان محمد حماقي ، الذي أصيب اثناء مشاركته في مباراة لكرة قدم مع أصدقائه بإصابة بالغة في قدمه اليسرى، وتمنتمن خلالها الشفاء العاجل له.
جدير بالذكر أن تم نقل "حماقي" إلى المستشفى لعمل إسعافات سريعة وأشعة وتبين أن هناك كسرا مضاعفا في القدم
من المقرر أن يخضع حماقي بعد غد الأربعاء لعملية جراحية دقيقه لتركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظمة المكسورة.
يذكر ان حماقي طرح نهاية يناير الماضي البومه الجديد " كل يوم من ده ".
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