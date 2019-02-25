"خط الصعيد " يجمع محمد رمضان و فالكون فيلمز

أفصحت شركة فالكون فيلمز عن تعاقدها مع الفنان محمد رمضان علي فيلم " خط الصعيد " للبدء في تصويره الفترة المقبلة ، وهو من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب وإخراج محمد دياب ، ليدخل به رمضان عام 2020 .

وحضر توقيع الفيلم مع دياب

كل من الفنان محمد رمضان والمنتج صبحي سنان والمنتج رائد سنان ، حيث حضرا الاثنين الي القاهرة منذ ايام للبدء في سلسلة تعاقدات جديدة لأبطال ونجوم مصريين من اجل التعاون معهم في الفترة المقبلة وكانأولهم الفنان محمد رمضان .

وكان المنتج رائد سنان قد أعلن من قبل عن خطة إنتاج ضخمة ومتميزة لعام 2019 ، وذلك من خلال تعاقده مع مجموعة من النجوم المصريين.

يذكر ان رمضان قد وقع عقد الفيلم بحضور كل من المنتج صبحي سنان ورائد سنان وهبة غندور ممثل الشركة في مصر واحمد ذكي المشرف العام علي الانتاج في الشركة .