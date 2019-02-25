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هنأت النجمة هنا شيحة، الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاده الـ 38، حيث نشرت صورة تجمعه بها بحفلة عيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة هنا شيحة شاركت سابقا في مسلسل "أرض النفاق"، و التي تدور أحداثه حول عامل مطحون من عمالالإنارة في الحي أسمه مسعود، ذلك العامل كان دخله ضئيل و حياته بائسة، و دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة و حماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، و يمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، و
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 38.. هنا شيحة تهنئ آسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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