شاهدوا.. ميغان ماركل تخضع لجلسة حناء عربية في المغرب وتواضعها يلفت الانظار

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 11:31 مساءً -

استُقبلت الدوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري بالزغاريد والأهازيج الشعبية لدى وصولهما الى المغرب، قبل أن تتم دعوة الأميرة إلى جلسة حناء على الطريقة العربية.

ونقشت فتاة تدعى سميرة وعدي، لا يتجاوز عمرها 17 عامًا، الحناء على يدّ ميغان ماركل، وهذا ما أبهرها، وقالت: “كم هي رائعة!”، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت إحدى المشرفات على حفل استقبال ميغان البالغة من العمر 37 عاماً: “ميغان ماركل حامل في شهرها السابع، ونقش الحناء سيجلب لها ولمولودها الحظ السعيد، والخير الوفير”.

وتأتي جلسة الحناء، ضمن حفل استقبال شهد حضور السفير البريطاني في المغرب توماس رايلي، وعدد من مسؤولين كبار في المنطقة، وهي تعتبر الجولة الخارجية الأخيرة قبل أن تضع ماركل في الربيع المقبل طفلها الأول.

وفي التفاصيل فقد انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر ركض الأميرة ميغان نحو الطفلتين من أجل لقائهما.

مجلة “ديلي ميل” البريطانية كشفت أن الطفلتين “Rania” و”Rihanna”، اللتين تبلغان من العمر على التوالي خمس سنوات وسنتين، أتيتا برفقة والدتهما “clare Minejem”، من أجل لقاء الأمير وزوجته بعد انتظارهما لأكثر من ساعتين، وركضت ماركل على الرغم من حملها، نحو الطفلتين اللتين كانتا تحملان العلم المغربي والبريطاني، وجلست على ركبتها كي تتبادل أطراف الحديث معهما، كما شاركها الأمير هاري الحوار الذي دام لبضع دقائق.

تصرف ماركل في المغرب اثار اعجاب الناشطين الذين انهالوا بالتعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي وأثنوا على تواضعها.