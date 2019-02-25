يوسف الخال: شخصيةُ "علي بن عربي" تركز على زمن تصدرت فيه قيم الاعتدال وتقبل الآخر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الفنان اللبناني يوسف الخال بأنه سيكتفي في الظهور خلال موسم دراما رمضان 2019 بشخصية "علي بن عربي" ضمن مسلسل "مقامات العشق"، إخراج أحمد إبراهيم أحمد.
ويُؤدي الخال شخصية علي والد محي الدين بن عربي، وسيكون من أكثر المؤثرين في بناء شخصيته.
وأوضح الخال لـ "فوشيا" أنّ تقديم مثل هذه الشخصيات المؤثرة تُشكّل جرأةً كبيرةً للفنان مع سعيه إلى الارتباط بها وتقديمها بشكلها الأمثل وبالطريقة التي كانت عليها الشخصية في الحقيقة.
كذلك كشف يوسف عن تحضيرات له لم تُؤكّد لأعمال بعد شهر رمضان المقبل، مبينًا أنها لم تزل قيد الدراسة.
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