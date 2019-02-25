مي عمر تؤكد استمتاعها بالعمل مع أحمد السقا

القاهرة - سارة عبد الستار أعربت الفنانة مي عمر، عن حبها الشديد بالنجم أحمد السقا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصير "تويتر". وقالت "مي": "‏الشغل مع أحمد السقا يدي الممثل اللي قدامه مساحه أنه يعمل أحسن حاجه عنده، لأنك بتمثل وأنت مرتاح وشايف قدامك شخص بيحب ويحترم زمايله وعايزهم جامدين وناجحين جدا". واختمت كلمتها قائلة: "أحمد السقا عنده أصعب معادله قمة النجومية والاحتراف وقمة التواضع والاحترام في نفس الوقت ربنا ينجحك يا سقا يا جدع". "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا ويشارك فيه العديد من النجوم مثل إدوارد، صفاء الطوخي، إنجي المقدم، هبة مجدي، كريم عفيفي تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - مي عمر تقرر إغلاق التعليقات على "انستجرام" بسبب صورها الجريئة - الظهور الاول أبناء أحمد السقا بالكامل على السوشيال ميديا

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