فيفي عبده تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "ياسمينا"

ينطلق، غدًا، السبت، تصوير مسلسل "ياسمينا"، وهو باكورة أعمال شركة الذهب للإنتاج الفني، بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، في أول تجربة لها في الإنتاج.

ويشارك في تصوير المشاهد الأولي من المسلسل، التي تتم في إحدى الشركات الكبرى، عدد من الإبطال منهم فيفي عبده وسامح الصريطي وميار الغيطي وحازم سمير.

مسلسل "ياسمينا"، بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده وحازم سمير، وعدد من كبار الفنانين سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن كل الأسماء المشاركة بالعمل.

تدور أحداث مسلسل " ياسمينا" حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم ولكن بشكل مختلف وجديد يقدم لأول مرة في الدراما المصرية، ومن المقرر عرضة على احدي القنوات الفضائية الخاصة خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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