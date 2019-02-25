شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال أخ لثلاثة ليسوا أشقاء فى "ابن أصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم حمادة هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ابن أصول" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى، ويجسد فيه حمادة شخصية صاحب معرض الماس ومحلات دهب يدخل فى العديد من المشاكل خلال الأحداث.

ويكشف ”الخليج 365” بعض تفاصيل الأحداث حيث يظهر حمادة هلال فى دور ابن أحمد حلاوة الذى تزوج 4 مرات وانجب من كل واحدة تزوج منها، الأولى سوزان نجم الدين وهى أم حمادة هلال فيما يوجد 3 أخوة له ليسوا أشقاء وهم حمزة العيلي محمد نجاتى، والطفل محمد الفخراني.



حمادة هلال

وانتهى حمادة وفريق عمل المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الديكور الرئيسى بفيلا المغربى بمنطقة شبرامنت ، وبعدها انتقلت أسرة العمل الى لاستكمال التصوير بمناطق متفرقة ما بين مدينة الانتاج الاعلامى وشبرامنت وأكتوبر.



حمزة العيلي

"ابن أصول" بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.



محمد نجاتى