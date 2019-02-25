صور.. إصابة محمد حماقى بكسر فى قدمه ويخضع لجراحة الأربعاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب النجم محمد حماقى بكسر فى قدمه اليسرى، أثناء مشاركته فى مباراة كرة قدم مع أصدقائه بأحد ملاعب مصر الجديدة.
وتم نقل حماقى عقب إصابته إلى أحد المستشفيات، حيث تم عمل إسعافات سريعة وأشعة، وتبين أن هناك كسرا فى القدم اليسرى يتطلب تدخلا جراحيا، وتم عمل جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة.
ومن المقرر أن يخضع حماقى بعد غد الأربعاء لعملية جراحية بأحد مستشفيات مصر الجديدة لتركيب شريحة ومسامير.
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