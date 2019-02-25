بالفيديو| عاصي الحلاني وزوجته يحتفلان بطرح أولى أغنيات نجلهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
احتفل النجم عاصي الحلاني، وزوجته "كوليت" بطرح أولى أغنيات نجلهما الوليد، الذي تم إطلاقها أمس الأحد.
وظهر الحلاني وزوجته وهما يحملان صورة لنجلهما في المنزل، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وكان الحلاني قد فاجأ نجله بطرح أولى أغنياته "عم يسالوا" بعد فوره أمس بلقب "ديو المشاهير".
وعلق الوليد على طرح الأغنية بشكل مفاجيء من خلال حسابه على انستجرام، وكتب قائلًا:"صراحةً هالأغنية صرلي فترة عم حضّرها بس ما كان عأساس تنزل اليوم، بيي نزلها و فاجأني آخر الحلقة، انشاء الله تنال إعجابكن بحبكن قد الدني".
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