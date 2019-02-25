فاطمة ناصر تنضم لمحمد ممدوح ومحمد فراج في "قابيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: انضمت الفنانة التونسية فاطمة ناصر لأبطال مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه التليفزيونية. المسلسل بطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وبسنت شوقي، وخالد كمال، وروزالين البيه، وهو من إنتاج عبد الله أبو الفتوح فاطمة شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قانون عمر" بطولة حمادة هلال وإيمان العاصي.

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