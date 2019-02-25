من الحجاب لـ الهوت شورت.. نسرين طافش بمرمى نيران نشطاء التواصل

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة ظهرت فيها بـ“هوت شورت“ جريء يكشف عن ساقيها بالكامل، وذلك عقب أقل من يومين من ظهورها بالحجاب، في أحد مساجد مدينة دمشق.

ونشرت طافش صورة عبر حسابها الشخصي بـ“إنستغرام“، تظهر فيها أثناء قيامها بجولة في شوارع سوريا، مرتدية ”هوت شورت“ نبيتي اللون، وصفه كثيرون بالجريء ولا يليق بأن تظهر به بعد نشرها فيديو أثناء تواجدها في المسجد لأداء صلاة الجمعة.

ولاحق الفنانة السورية سيلٌ من التعليقات السلبية والساخرة من قبل متابعيها، بسبب ما يقولون إنه تناقض غريب في ملابسها ما بين الحشمة والعري.

وكتبت ناشطة تدعى نيدال تعليقًا تقول فيه، ”لسة امبارح كنت بالجامع وعم تحكي عن الخشوع“، بينما قالت بتول، ”أول امبارح كنت عند المسجد وبتحكي سكينة وطمأنينة، وبعد يومين لابسة شورت، ارحمينا“.

وعاتبها ناشط آخر بقوله، ”استحي علي حالك طلعتي من سوريا شلحتي أواعيكي لسا امبارح طالعة بالحجاب وكلك إيمان الكل بيحكي عليكي بطلتي ممثلة صرتي استعراضية“.

وسخرت ميادة من طافش قائلة، ”الجمعة كنت محجبة واليوم بالشورت بيصير.. ااااخ بس قربت قربت على قولة أبو محمود“.

وكانت طافش وجهت رسالة لمتابعيها أثناء بثها فيديو من داخل المسجد، وهي مرتدية الحجاب، تقول فيها، ”جمعة مباركة، محبة وسلام من جامع الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي بدمشق، على بساطة المكان إلا إنه فيه نور وسكينة“.