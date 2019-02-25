بالفيديو: حسين فهمي يغضب المغاربة بهذا التصريح

آثار تصريح للنجم المصري حسين فهمي غضب العديد من المتصفحين المغاربة، بسبب الطريقة التي تحدث بها عن تصوير الإنتاجات السينمائية العالمية في المغرب بدل مصر.
إذ قال في برنامج ”صاحبة السعادة“ الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، إن المليارات ”ترمى“ في المغرب ، في إنتاجات سينمائية مصر أولى بها “ لأنه إحنا السينما إحنا الأساس“ حسب تعبيره.
واعتبر الكثير من المتصفحين، أن تصريح الممثل الذي حظي بعدة تكريمات بالمغرب، احتوى على نبرة تنم عن ”حسد“ ، بل ذهب بعضهم إلى حد كتابة آيات قرآنية وأدعية لرد الحسد.
وحاول آخرون شرح ظاهرة توجه الإنتاجات السينمائية إلى المغرب ، بتوافر المملكة على استوديوهات طبيعية وإضاءة مميزة ، مثل مدينة ورززات في الجنوب ومناطق أخرى ، كما أن المملكة ركزت على توفير كل الإمكانيات والوسائل المادية والفنية، لتشجيع المنتجين السينمائيين الأجانب، كالتخفيضات المالية وتكوين عنصر بشري مؤهل في الصناعات السينمائية
أما بعض المدونين فاعتبروا أن ما قاله النجم المصري، لا يحمل أي إساءة للمغرب.
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