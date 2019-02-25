شاهد: بعد فوزه بالأوسكار.. رامي مالك يسقط من أعلى المسرح

تعرض النجم العالمي من أصول مصرية رامي مالك لموقف محرج بعد تسلم جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، في حفل الأوسكار، فجر اليوم الإثنين، بمسرح دولبي في لوس أنجلوس.
وبعد استلام الجائزة، سقط رامي أثناء نزوله من أعلى المسرح، إذ كان سقوطه عنيفًا حسبما أوضحت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.
وحضر سريعًا طاقم من الممرضين لمساعدته بعد سقوطه، لكن مالك لم يتعرض لأي إصابات خطيرة في هذا الحادث البسيط.
وظهر رامي، الذى يبلغ من العمر 37 عامًا، في الصور مُحاطًا بالنجوم الذين سارعوا لمساعدته بعد سقوطه.
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