زيزي عادل تكشف كواليس "الرجالة" علي إف إم

زيزي عادل كتب - أحمد عمرو: روجت النجمة زيزي عادل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و علقت قائلة: "بكره إسمعوا زيزىعادل على انرجي fm من٧ ل١٠ صباحا في اصحي بإنرجي". زيزىعادل على انرجي fm من٧ ل١٠ صباحا في اصحي بإنرجي". يذكر أن المطربة زيزي عادل طرحت مؤخراٌ كليب أغنية "الرجالة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، و توزيع أكرم عادل.

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