حكيم عن حكاياته مع لطيفة: "والله هتتبسطوا"

كتبت - إيمان العوضي :

روج المطرب حكيم لحلقته في برنامج "حكايات لطيفه"، الذي يحل ضيفًا عليه مع الفنانة لطيفة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 فبراير، علي شاشة DMC الفضائية، حيث نشر صورة له من كواليس البرنامج برفقة لطيفة علي

حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق حكيم علي الصورة قائلًا: "يوم الخميس ٢٨ فبراير .. حلقة جميلة قوي فى برنامج حكايات لطيفة مع الفنانة الجميلة المتألقة

ديماً لطيفة. على قناة dmc الساعه ٩مساءً.. الحلقة حلوة قوي وانا متأكد أنكم هتتبسطوا جداً.. والله هتتبسطوا".ومن المتوقع أن يتحدث حكيم عن بعض الأمور التي تخص حياته الشخصيه، وأهم المحطات في مسيرته الفنيه، بالإضافه لمشاركه لطيفة أداء عدة أغنيات خلال الحلقة في دويتو غنائي لأول مرة.