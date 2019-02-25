مصطفي قمر يهنئ علاء عبد الخالق بعيد ميلاده الـ55

مصطفي قمر و علاء عبد الخالق

كتب - أحمد عمرو:

هنأ النجم مصطفي قمر، الفنان علاء عبد الخالق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث علق كاتبا: "عيد ميلاد اخويا الجميل الفنان الكبير علاء عبد الخالق والله فرحتنا ياعلاء كلنا".

يذكر أن المطرب مصطفي قمر يشارك كضيف شرف فى فيلم "بورصة مصر"، و من المقرر طرحه خلال شهر مارس المقبل، و تدور أحداث الفيلم حول قهوة "بورصة مصر"،

يجتمع فيها كثير من النجوم فى يوم واحد، و الفيلم بطولة كل من علاء مرسى، حسن حسنى، لطفى لبيب، نجوى فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفى، مدحت تيخا، كلوديا، ساندى، مروة عبد المنعم، ريكو، هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، محمدجمعة، و من إخراج أحمد نور.

كما انتهي من تسجيل عدد من أغانى ألبومه الجديد، و المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، ولم يستقر على أسمه حتى الآن، و يضم نحو 12 أغنية، يتعاون فيها مع عدد كبير من الملحنين و الشعراء و الموزعين من ضمنهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، حميد الشاعرى، عمرو مصطفى، خالد عادل، محمد الهادى، وليد سعد، رضا زايد، سامح كريم، و يقدم من خلال الألبوم أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة بشكل جديد.