صلاح عبد الله "مصباح" في مسلسل فكرة بمليون جنيه

يشارك الفنان صلاح عبد الله، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فكرة بمليون جنية" للنجم "علي ربيع".

وأضاف "صلاح عبد الله" بأنه يجسد شخصية تدعي "مصباح " ولديه أسره تتكون من الشاب "علاء" والذي يقدم هذه الشخصية الفنان "علي ربيع" والأنسه "شيماء" والتي تقدم هذه الشخصية الفنانة "سهر الصايغ" وذلك بخلاف طفل صغير متعدد المواهب غنائيا وتمثيليا يدعي أسمه "أحمد" ويشاركه في حياته الأسرية زوجته "ميرفت" والتي تقدم هذه الشخصية الفنانة "صابرين".

وأشار "صلاح عبد الله " بأنه سعيد بجمع كاميرا من جديد مع الفنانة "صابرين" الذي غاب أكثر من عده سنوات بعد النجاح الكبير الذي جمعهم في مسرحية "حمري جمري"والذي كانت البداية والمؤشر الحقيقي لدخوله في قلوب الجماهير.

وأكد صلاح عبد الله" بأن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا، حول "علي ربيع" الذي يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات الصعبة التي يمر بها مجتمعه الصغير، الامر الذي يدفعه إلى محاولة تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ويترتب على ذلك دخوله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.

ويتضمن مسلسل "فكرة بمليون جنيه" نخبه كبيره من النجوم الا وهم الفنان علي ربيع ‘ صلاح عبد الله ‘ صابرين ‘ سهر الصايغ ‘ كريم عفيفي ‘ طارق عبد العزيز ‘ ملك قوره ‘ أحمد خالد صالح ‘خالد كمال ‘ولاء الشريف ‘ خالد عليش ‘ ندي عادل ‘ محمد محمود وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه المتحدين للمنتج صادق الصباح ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.