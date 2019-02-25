كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسك تنتهي من تصوير مشاهدها الأخيرة فى "بحر" مع ماجد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصور الفنانة مسك مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "بحر" للنجم ماجد المصرى، حيث تظهر فى الجزء الثانى من أحداث العمل بشخصية فتاة من القاهرة وهى صديقة الفنانة كوكى، شقيقة ماجد المصرى خلال الأحداث.

مسلسل "بحر" ينتمى لأعمال الـ 60 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، دياب، ثراء جبيل، كوكى، ميرنا نور الدين، فوزية محمد، نورهان محمد على رزق، وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى، ونورهان ومنة عرفة.

وكان آخر أعمال مسك فى الدراما مسلسل "اللهم إنى صائم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد، وبطولة مصطفى شعبان وماجدة زكي وريم مصطفى ومي نور الشريف ووفاء صادق وسليمان عيد وفراس سعيد وريم مصطفي ومحمد أحمد ماهر، كما توجت مؤخراً بلقب سفيرة مصر للسياحة العربيه، ضمن مهرجان السياحة العربيه