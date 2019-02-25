شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Green Book يحصد 3 جوائز أوسكار و 145 مليون دولار فى شباك الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ ساعات قليلة حفل جوائز الأوسكار على مسرح دولبي بهوليود في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد فيلم Green Book 3 جوائز، وهى أفضل فيلم، وأفضل سيناريو أصلى، وجائزة أفضل ممثل مساعد لـ ماهرشالا على.

وحقق الفيلم إيرادات 145 مليون دولار منذ طرحه يوم 16 نوفمبر من العام الماضى، وتكلفت ميزانية الفيلم حوالى 23 مليون دولار، الفيلم من إنتاج شركة Universal، ويدور في إطار كوميدى، رومانسى.

كما عرض الفيلم في الليلة الافتتاحية لمهرجان القاهرة السينمائى، وفاز الفيلم بـ 3 جوائز جولدن جلوب، وتدور أحداث فيلم Green Book حول الحارس الإيطالى - الأمريكى من الطبقة العاملة الذى يصبح سائقًا لعازف بيانو أفريقى - أمريكى أثناء جولته فى العديد من الأماكن بجنوب أمريكا فى الستينيات.

فيلم Green Book من تأليف نيك فاليلونجا، وبريان هايز كورى، كما شارك مخرخ العمل بيتر فارليلى فى التأليف، ومن بطولة ليندا كاردلينى، وفيجو مورتنسن، و ماهرشالا على، ودون ستارك، وبى جى، وبريان ستيبانيك، وسيباستيان مانيسكالكو، وإقبال كثيف.