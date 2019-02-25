خاص| أحمد صبري غباشي: أجسد دور خواجة يهودي في "قهوة بورصة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى الفنان الشاب أحمد صبري غباشي، من تصوير دوره في فيلم "قهوة بورصة مصر"، الذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وقال غباشي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفيلم من إخراج أحمد نور، ويضم مجموعة كبيرة جدًا من النجوم، منهم علاء مرسي، حسن حسني، صلاح عبدالله، صبري عبدالمنعم، مصطفى قمر، محمد لطفي، مروة عبدالمنعم، ياسر الزنكلوني".

وأوضح أنه يؤدي دور "خواجة" يهودي يطمع في "قهوة بورصة مصر"، ويريد أن يشتريها، مضيفًا "الفيلم هو أول مشاركة فعلية لي في السينما، إذ تم استثناء مشاركتي من خمس سنوات ككومبارس صامت في فيلم (ديكور) بطولة خالد أبو النجا، ماجد الكدواني وحورية فرغلي".

جدير بالذكر أن أحمد صبري غباشي، يشارك في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم "فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، ياسمين رئيس، محمد فراج، أحمد عزمي".