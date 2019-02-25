إيرادات الأحد.. "Alita" يحافظ على الصدارة و"Glass" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حافظ فيلم "Alita: Battle Angel" بطولة Rosa Salazar، على بقائه في المركز الأول محتلًا صدارة قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 24 فبراير، إيراد قُدر بـ 90 ألفًا و924 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " What Men Want" بطولة Taraji P. Henson، ووصلت إيراداته لـ 40 ألفًا و833 جنيهًا، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم "Glass" بطولة Anya Taylor-Joy ، محققًا 37 ألفًا و264 جنيهًا، وذهب المركز الرابع لفيلم " The Mule" بطولة Bradley Cooper، والذي حقق 29 ألفًا و643 جنيهًا.

وحصل على المركز الخامس فيلم"Aquaman" بطولة Jason Momoa، وحقق أمس 26 ألفًا و85 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "cold pursuit" بطولة Liam Neeson، ووصلت إيراداته لـ 25 ألفًا و312 جنيهًا، وجاء في المركز السابع فيلم "how to train your dragon" ووصلت إيراداته لـ22 ألفًا و209 جنيهات.

وذهب المركز الثامن لفيلم " Happy Death Day 2U" بطولة Jessica Rothe، وحقق أمس 20 ألفًا و703 جنيهات، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " The Lego Movie 2"، والذي حقق 17 ألفًا و831 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم"The Upside" بعد تحقيقه 17 ألفًا و525 جنيهًا.