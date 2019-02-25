احتفالا بعيد ميلاده.. محطات في مشوار آسر ياسين الفني

كتبت - مي صادق

يحتفل الفنان آسر ياسين اليوم بعيد ميلاده 38، حيث انه من مواليد 25 فبراير 1981، واليوم نستعرض ابرز محطات مشواره الفني.

- تخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية هندسة قسم الميكانيكا عام 2008.

بدأ مسيرته الفنية كهاوٍ من خلال فريق التمثيل بالجامعة.

- شارك في العديد من الأعمال، منها مسرحية "غربة" مع فرقة "شيش" الشبابية.

-أول بطولة له في عالم الاحتراف كانت مع الفنانة سهير البابلي، من خلال مسلسل "قلب حبيبة" عام 2006، مع المخرج خيري بشارة.

- نال جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي

عن فيلم "رسائل البحر"، كما حصل على جائزة تقديرية عن دوره في فيلم "الوعد"، بالإضافة إلى جائزة أحسن ممثل صاعد عام 2008 من مهرجان الإعلام العربي، وتكريمه من قبل عدد من القنوات الفضائية.-شارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، وله الكثير من المشاركات الفنية.