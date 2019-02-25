احتفالا بعيد ميلاده.. محطات في مشوار آسر ياسين الفني

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يحتفل الفنان آسر ياسين اليوم بعيد ميلاده 38، حيث انه من مواليد 25 فبراير 1981، واليوم نستعرض ابرز محطات مشواره الفني.
- تخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية هندسة قسم الميكانيكا عام 2008.
بدأ مسيرته الفنية كهاوٍ من خلال فريق التمثيل بالجامعة.
- شارك في العديد من الأعمال، منها مسرحية "غربة" مع فرقة "شيش" الشبابية.
-أول بطولة له في عالم الاحتراف كانت مع الفنانة سهير البابلي، من خلال مسلسل "قلب حبيبة" عام 2006، مع المخرج خيري بشارة.
- نال جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي
-شارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، وله الكثير من المشاركات الفنية.
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