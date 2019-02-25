فاز النجم الأمريكي، صاحب الأصول المصرية رامي مالك، بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار السنوي رقم 91، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية"، أو " Bohemian Rhapsody"، الذي جسد خلاله شخصية أسطورة الروك فريدي ميركوري. ترصد "بوابة الوفد" 20 معلومة عن فريدي ميركوري: 1- ولد في زنجبار التنزانية عام 1946 2- اسمه الحقيقي فاروق بولسارا 3- هاجر مع أسرته إلى لندن في الستينات 4- تعلم عزف البيانو بمدرسة داخلية في الهند 5- تخرج في كلية الفنون بلندن 6- دخل عالم الفن بالمصادفة بعدما تعرف على أعضاء فرقة محلية رحل عنها المغني الرئيسي 7- أسس الفرقة التي أطلق عليها اسم "الملكة" في 1971 8- غيّر اسمه إلى فريدي ميركوري عندما أنشأ فرقته "Queen" 9- باع السيارة الخاصة بالفرقة لإنتاج أول ألبوم للفرقة 10- أطلقت الفرقة أول ألبوم لها في 1973 وحمل اسم الفرقة "الملكة" 11- شارك في كتابة وتلحين معظم أغاني الفرقة 12- أشهر أغانيه "We Are The Champions"و "we will rock you" و"Bohemian Rhapsody". 13- آخر أغانيه "Made in Heaven". 14- أشهر حفلاته كانت "LIVE AID" الخيرية باستاد ويمبلي في 1985 15- اشتهر بتصميمات ملابسه الغريبة، إذ كان يرتدي ثيابًا ضيقة مصنوعة من ألياف مطاطية 16- حصل على جائزة "Brit" البريطانيّة مرتين في 1990 و1992 بعد وفاته 17- من أشهر أقواله: لن أكون مجرد نجم في عالم الروك سأكون أسطورة" 18- امتلك 10 قططٍ، كما أنه تحدث عنها في ألبومه "Mr. Bad Guy" 19- كان مزدوج الميول الجنسية، وعانى من مرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" 20- توفى عام 1991 إثر إصابته بالرّئة ذاتها النّاتج عن مرض الإيدز

كانت هذه تفاصيل خبر 20 معلومة عن فريدي ميركوري.. طريق رامي مالك إلى الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.