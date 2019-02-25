شاهد.. نيشان أول من هنأ نجوى كرم بعيد ميلادها

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نجوى كرم
حرص الإعلامي نيشان على تهنئة صديقته المطربة نجوى كرم بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".
كتب نيشان عبر حسابه قائلًا: "طلت طل الفرح.. وفيها العيد انغرم.. وقبل
جدير بالذكر أن آخر أعمال نجوي كرم ألبوم "مني
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