شاهد.. نيشان أول من هنأ نجوى كرم بعيد ميلادها

نجوى كرم

حرص الإعلامي نيشان على تهنئة صديقته المطربة نجوى كرم بعيد ميلادها، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر".

كتب نيشان عبر حسابه قائلًا: "طلت طل الفرح.. وفيها العيد انغرم.. وقبل

عيدها بيومين.. عيد نجوى كرم"، وردت عليه نجوى قائلة: "اشتقت لشوفتك انت محب واديش الواعي بيلبقلك".جدير بالذكر أن آخر أعمال نجوي كرم ألبوم "منيإلك"، الذي طرحته عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويتضمن 8 أغنيات، جميعها باللهجة اللبنانية، تعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين اللبنانيين والمصريين، منهم منير بوعساف، وسام الأمير، طوني سابا، جوزف جحا، وائل الأشقر، ملحم أبو شديد، ميشال جحا، وطارق عاكف.