شاهد.. عمرو سعد ينعى رحيل والدة مصطفى خاطر

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نعى الفنان عمرو سعد، رحيل والدة الفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، حيث نشر صورة لخاطر برفقه والدته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق سعد على الصورة قائلًا: "الله يرحم والدتك ويصبركم على الفراق، أخويا وصديقي مصطفى خاطر"، حيث توفيت والدة مصطفى، أمس الأحد، إثر أزمة صحية نقلت بسببها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها
يذكر أن الفنان عمرو سعد يقوم حاليًا بتصوير مسلسل "بركة"، الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.
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