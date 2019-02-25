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كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 02:31 مساءً -
بعد فوز الوليد الحلاني ابن الفنان عاصي الحلاني ببرنامج “ديو المشاهير”، نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من وحي الاحتفالات التي حضّرها له أهله في المنزل، وأعلن عن اغنيته الجديدة عم يسألوا مغرداً:” صراحةً هالأغنية صرلي فترة عم حضّرها بس ما كان عأساس تنزل اليوم، بيي نزلها وفاجأني آخر الحلقة، انشاء الله تنال إعجابكن بحبكن قد الدني”.
وقد هنأت المطربة اللبنانية إليسا، المطرب عاصي الحلاني على فوز نجله الوليد في برنامج “ديو المشاهير”، من خلال تغريدة بموقع التدوينات الشهير “تويتر”.
وكتبت “إليسا” عبر حسابها، قائلة: “أحلى إنجاز لإلك، غير إنك فارس الغناء العربي، وتاريخك بيحكي عنك، هو إنك جبت أحلى ولاد بموهبتن وفنن وأخلاقن.. ألف مبروك للوليد”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا عاصي الحلاني يحتفل بفوز نجله في المنزل.. وإليسا: ألف مبروك للوليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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