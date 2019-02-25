شاهدوا ما هي مواصفات عريس نجوى كرم!

كتب امير فتحي في الاثنين 25 فبراير 2019 02:31 مساءً -

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مواصفات فتى أحلامها الشروط التي يجب أن تتوفر به حتى ترتبط به.

وقالت في كواليس مشاركتها في برنامج “ديو المشاهير”، أهم شيء إنه يكون بيفهم وإنه يكون بيعرف الفن لأنه سيتزوج فنانة وإنه يكون رأسه واعي على كل الأمور”.

ومازح المذيع نجوى كرم قائلًا: “شكله فال خير لأن الحذاء باللون الأبيض”، فردت عليه قائلة: “شو يعني المهم الطرحة”.