رامى مالك يفجر المفاجأة ويفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فجر النجم المصري الأصل والأمريكي الجنسية رامي مالك مفاجأة من العيار الثقيل، واستطاع أن يقتنص جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل فى ليلة لا تنسى، وذلك عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody ، لعام 2019.

ورامى مالك ولد فى مدينة لوس أنجلوس يوم 12 مايو 1981، لأب وأم مهاجرين من مصر من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا، حيث سافرا عام 1978 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل والده فى “بيع التأمين”، ووالدته فى المحاسبة.

النجم العالمي هو أكبر أشقاءه، له توأم يصغره بدقائق معدودة اسمه “سامى” يعمل معلما فى إحدى المدارس الأمريكية، شقيقتة تدعى “ياسمين” تعمل طبيبة فى إحدى المستشفيات.

والتحق رامي مالك بجامعة إيفانسفيل فى إنديانا وحصل منها على بكالوريوس فى المسرح، حيث كانت أولى مشاركاته السينمائية فيلم Night at the Museum الصادر عام 2006، الذى شارك فيه بن ستيلر وكارلا جوجينو، وميكى رونى.

وشارك رامي مالك، فى سلسلة أفلام The Twilight الذى جاء بعنوان The Twilight Saga: Breaking Dawn، الصادر عام 2013، حيث قدم رامى دور إليوت ألدرسون فى مسلسل الخيال العلمى Mr. Robot ونال عنه العديد من الجوائز.

وجسد رامي مالك شخصية المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، فى فيلمه Bohemian Rhapsody الذى حصد به جائزة الجولدن جلوب، والبافتا وغيرها من الجوائز أخرها الأوسكار أفضل ممثل.

وشهد حضور حفل الأوسكار لهام 2019 الكثير من النجوم حول العالم من بينهم سبايك لي وألفونسو كوارون وآدم مكاي وكريستيان بيل وبرادلي كوبر وويليام دافو ورامي مالك وفيجو مورتينسين وياليتزا اباريتشو وجلين كلوز وأوليفيا كولمان وليدي جاجا وميليسا مكارثي، وماهرشالا على وآدم درايفر وسام إليوت وريتشارد أي جرانت وسام روكويل وإيمي آدامز ومارينا دي تافيرا وريجينا كينج وإيما ستون وراشيل وايز وغيرهم.