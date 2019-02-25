انت الان تتابع تفاصيل خبر فيلم عن العنصرية ينال الأوسكار ومصري يفوز بأفضل ممثل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 02:26 مساءً - توّج فيلم "كتاب أخضر" (غرين بوك) عن العنصرية في أمريكا، مساء الاثنين، بجائزة الأوسكار لأفضل الأفلام، في حين ذهب لقب أفضل ممثل للمصري المهاجر رامي مالك.

وبرزت في حفل أوسكار لهذا العام قضايا العنصرية والهجرة والمهاجرين، ولقّب أحد الإعلاميين الأوسكار بـ"أوسكار المهاجرين"، إذ إنها أرسلت رسالة واضحة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول قضايا شغلت الرأي العام منذ توليه.

وقال الناشط أحمد عاشور: "أوسكار 2019 هو أوسكار المهاجرين بامتياز، وفيه رسالة واضحة لترامب وسياساته تجاه التنوّع العرقي وجداره العازل، "روما" عن مجتمع الخادمات في المكسيك حصد 3 جوائز. "غرين بوك" عن العنصرية في أمريكا. "ماهارشالا علي" المسلم كأفضل ممثل مساند. "رامي مالك" ابن المهاجرين المصريين كأفضل ممثل.

و"كتاب أخضر" الذي فاز بثلاث جوائز هو فيلم كوميدي أمريكي من إخراج بيتر فاريلي وإنتاج "يونيفرسال بيكتشرز".

ويحكي الفيلم عن جولة نفّذها عازف البيانو دون شيرلي (ماهرشالا علي) وحارسه توني ليب (فيغو مورتينسين)، في الجنوب العميق لأمريكا، خلال فترة الستينيات.

في حين فاز الأمريكي ماهرشالا علي بأفضل ممثل مساعد في ذات الفيلم.

وعلي أول مسلم يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد لعام 2017؛ عن فيلم "مون لايت".

وفاز رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل؛ عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي).

وجسّد مالك في الفيلم الذي حصد 4 جوائز دور فريدي ميركوري، قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل.

وبرز مالك (37 عاماً) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية، بعد فوزه بجائزة غولدن غلوب "الكرة الذهبية"، وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

وينحدر مالك، المولود في لوس أنجلس الأمريكية، من أصول مصرية.

من جهة أخرى فاز المكسيكي ألفونسو كوارون بأوسكار أفضل مخرج عن فيلمه "روما"، حول مجتمع الخادمات في المكسيك.

وكان كوارون (57 عاماً) قد حصل أيضاً على أوسكار أفضل مخرج عن فيلم "الجاذبية" (غرافيتي)، في عام 2014.

وقال كوارون إن فيلم "روما" الذي صُنع بالإسبانية، وبلغة لمواطنين أصليين أيضاً، استوحاه من ذكرياته الخاصة لنشأته مع أسرته في حي كولونيا روما بمكسيكو سيتي.

وكتب كوارون الفيلم أيضاً وأنتجه، وكان معظم الممثلين من الهواة أو غير معروفين بشكل يذكر.

كما فازت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت)، وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الكوميديا التاريخية.

وهذه أول جائزة أوسكار تحصل عليها كولمان (45 عاماً)، والتي كان ترشيحها للجائزة هو الأول بالنسبة لها.

وتعد كولمان واحدة من أفضل ممثلات التلفزيون في بريطانيا.

وفازت كولمان من قبل أيضاً بجائزة "الكرة الذهبية" (غولدن غلوب)، وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

وتقوم كولمان في الفيلم بدور الملكة آن، وهي ملكة بريطانية في القرن الثامن عشر.