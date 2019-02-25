- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: يعتبر السوبر ستار راغب علامة من أكثر الفنانين العرب متابعةَ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي باتت في أيامنا منصات مهمّة تترجم جماهيرية كل فنان.
وقد تخطى حساب راغب علامة الرسمي على موقع “تويتر” الستة ملايين متابع، يتفاعلون مع تغريداته والمنشورات التي يتطرق فيها إلى مختلف الأحداث والمستجدات في الوطن العربي والعالم.
وتجدر الإشارة إلى أن حساب راغب علامة عبر موقع “إنستجرام” يتابعه أكثر من 3 مليون شخص أمّا عبر موقع “فيسبوك” فينتسب إلى صفحة السوبر ستار ما يقارب 5 مليون معجب.
على صعيد آخر، يحصد راغب علامة خلال الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وقد حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يضيف مليونًا جديدًا إلى رصيده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.