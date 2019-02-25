راغب علامة يضيف مليونًا جديدًا إلى رصيده!

متابعة بتجــــــــــــرد: يعتبر السوبر ستار راغب علامة من أكثر الفنانين العرب متابعةَ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي باتت في أيامنا منصات مهمّة تترجم جماهيرية كل فنان.

وقد تخطى حساب راغب علامة الرسمي على موقع “تويتر” الستة ملايين متابع، يتفاعلون مع تغريداته والمنشورات التي يتطرق فيها إلى مختلف الأحداث والمستجدات في الوطن العربي والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب راغب علامة عبر موقع “إنستجرام” يتابعه أكثر من 3 مليون شخص أمّا عبر موقع “فيسبوك” فينتسب إلى صفحة السوبر ستار ما يقارب 5 مليون معجب.

على صعيد آخر، يحصد راغب علامة خلال الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وقد حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا.