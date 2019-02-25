ليدي جاجا ترتدي أغلى جوهرة في تاريخ حفل الأوسكار .. تعرفي على سعرها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تألقت الممثلة والمغنية ليدي جاجا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لسنة 2019

تألقت الممثلة والمغنية ليدي جاجا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار لسنة 2019، وارتدت غاغا ثوب أسود بدون حمالات بتوقيع ألكساندر ماكوين مع قفازات بطول الكوع، لكن كل العيون كانت على معلقة على الألماسة الصفراء التي ارتدتها والتي خطفت الأنظار أكثر من إطلالتها الرائعة.

ارتدت مغنية "شالو" ، ذات الـ 32 عاما، جوهرة تيفاني دايموند المميزة، وتزن 128.54 قيراط ، وارتدتها اخر مرة أودري هيبورن في جلسة التصوير الدعائية لفيلم "Breakfast at Tiffany’s" عام 1961.

الماسة الصفراء، هي واحدة من أكبر الألماسات في العالم وتقدر قيمتها بأكثر من 30 مليون دولار تقريبا، هذا ما جعلها أغلى قطعة تم ارتدائها في تاريخ الأوسكار.

وقال مصمما غاغا، ساندرا أمادور وتوم إريبوت في بيان صحفي: "إن فرصة العمل مع مثل هذه القطعة الرائعة من التصميم والتاريخ هي حلم خيالي أصبح حقيقة، وأن هناك الكثير من المجوهرات الجميلة في العالم ، لكن" تيفاني دايموند "المشعّة ، التي تزن أكثر من 128 قيراطًا، هي استثنائية حقا، وهو ما يناسب ليدي غاغا".

وقد تم ترشيح فيلم "A Star Is Born" في كل فئة رئيسية تقريبًا، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل بطولة سينمائية وأفضل أغنية أصلية.