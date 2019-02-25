"شاروخان" في رحلة استكشافية لمعالم دبي السياحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعرض نجم بوليوود العالمي شاروخان سلسلة من مغامراته المذهلة في دبي هذا العام في الجزء الثالث للفيلم الترويجي الحائز على العديد من الجوائز العالمية "كن ضيفي" "BeMyGuest#"، الذي سيتم إطلاقه، الإثنين، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الإلكترونية.

وسيقوم "ملك بوليوود"، وهو اللقب الذي يشتهر به شاروخان خلال هذا الفيلم الترويجي برحلة للبحث عن أبرز ما تمتاز به دبي من مقوّمات مميزةٍ واستكشاف معالمها السياحية "التي تجب رؤيتها" في قالب مشوّق يظهر تنوّع العروض التي تمتاز بها الإمارة.

وطوال مدّة الحملة سوف يعيش شاروخان أجواء إنديانا جونز، كما سيتواصل مع معجبيه من جميع أنحاء العالم، سعيا منه للحصول على مساعدتهم لحل الألغاز والحصول على الأدلة التي ستقوده لمعرفة وجهات جديدة، وبالتالي إطلاعهم على التجارب الجديدة التي تنتظرهم فقط في دبي. وتتكون الحملة من 6 حلقات مليئة بالمغامرة والحيوية لتبلغ ذروة التشويق في الحلقة النهائية.

ويتخذ الفيلم الذي تطلقه دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي منهجا فريدا ومميزا لجذب الجمهور والزوّار الدوليين من مختلف دول العالم ليس فقط لزيارة دبي فحسب، بل لتكرار الزيارات مع الأهل والأصدقاء.





وتعليقا على إطلاق الفيلم الترويجي الجديد، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "يتمتّع النجم شاروخان بشخصية جذّابة وشعبية واسعة على مستوى العالم، ويُعَد بالنسبة لنا أكثر من أيقونة بوليوود، حيث إنه من المؤيّدين لمدينة دبي، لارتباطه الطويل بها وبسكانها وشعوره بأنها موطنه الثاني. ولهذا، فهو الأفضل ليقوم برحلة جديدة غير متوقعة وممتعة تظهر جوانب جديدة أخرى لم يسبق له أن اختبرها. وفي الوقت ذاته يدعو جميع معجبيه ومتابعيه ليعيشوا معه رحلته كضيوف له في موطنه الثاني. وبعد نجاح الجزأين السابقين للفيلم الترويجي كن ضيفي#BeMyGuest ، فإنّنا سعداء بالتعاون معه مرة أخرى لتقديم عمل مميّز آخر يبرز المقوّمات والعروض الرائعة لهذه المدينة المتجدّدة دوما. ويظهر الجزء الثالث للفيلم الحماس الحقيقي لشاروخان وشغفه بدبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المعالم الأكثر شعبية في الإمارة والتي يجب زيارتها، كما أنه يتفاعل بشكل مشوّق مع متابعيه".

ويجمع الفيلم الترويجي بين الروابط الطبيعية والعلاقة الديناميكية بين النجم العالمي الذي يقول عن الإمارة: "وطني الثاني البعيد عن وطني الأم" وبين دبي متعددة الثقافات.

وسيتيح البرنامج لمعجبي شاروخان مشاهدة نجمهم المفضّل وهو يستمتع بتجربة مجموعة من المغامرات والتجارب المناسبة لجميع الأفراد والأزواج والأطفال وكذلك العائلات والأصدقاء، بينما يحاول الحصول على الأدلة التي تمكّنه من حل الألغاز حول المدينة، والتي بدورها ستأخذه إلى المعالم والوجهات السياحية المتعددة مثل: آي إم جي عالم من المغامرات، وسيتي ووك، ولا مير، وسوق مدينة جميرا، وحي الفهيدي التاريخي، بالإضافة إلى العرض المائي لا بيرل للمخرج دراجون في الحبتور سيتي.





ومع استمراره في لعب دور محوري في الترويج للإمارة، قال شاروخان: "لم تنقطع زياراتي لهذه المدينة الرائعة منذ عدّة سنوات، وكنت في كل مرة أزورها، أجد فيها شيئا جديدا يستحق الاستكشاف، ويعتبر الأفضل من نوعه في العالم. ولكنني وجدت العنصر الحقيقي الذي لا ينسى أبدا على الرغم من وجود كل هذه الأشياء الجديدة وهو روح المدينة، شعبها وحسن ضيافتها والتي تجعل كل زيارة أكثر تميزا، سواء كانت متعلقة بالترفيه العائلي أو الثقافة أو المغامرة أو المأكولات، أو بخدماتها الراقية فهي وجهة مفضلة لكل شخص ويجب زيارتها".

وشهد الجزء الأول من الفيلم الترويجي "كن ضيفي" #BeMyGuest الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2016 تفاعلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وواصل نجاحه كذلك بعد إطلاق الجزء الثاني في عام 2017، حيث استقطب أكثر من 100 مليون مشاهدة في جميع أنحاء العالم، كما فاز أيضا بجوائز عالمية من بينها الجائزة الكبرى في مهرجان السياحة الدولية "Tourfilm Riga"، الذي أقيم في لاتفيا، وكذلك الجائزة الماسية لفئة "المدينة" في معرض بورصة السياحة الدولية في برلين.